Cuba acusa a EEUU de buscar nueva carrera armamentista

Cuba ha calificado como “doctrina belicista” la renuencia de EE.UU. a renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START, en inglés) con Rusia.

“La no renovación por EE.UU. del Nuevo Tratado START es evidencia de su actual doctrina belicista”, ha destacado este sábado el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje en su cuenta de X.

Ha afirmado que Washington prefiere relanzar la carrera armamentista y el uso de la fuerza, antes que preservar la paz y seguridad internacionales.

También, ha exigido respetar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), cual garantiza la eliminación total de las armas nucleares, de forma transparente, verificable e irreversible. “Es la única manera de garantizar que la Humanidad no sufra nunca más su terrible impacto”, ha agregado.

“Cuba apoya firmemente la universalización, respeto y aplicación del TPAN. El mundo merece y necesita una paz duradera, justa y sostenible para todos. Es indispensable luchar por un mundo libre de armas nucleares, por el bien de las presentes y futuras generaciones”, ha apostillado.

Rodríguez ha lanzado estas declaraciones tras la publicación del comunicado de la Cancillería de Rusia, en el que anunció el miércoles que Rusia y Estados Unidos, partes del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START III o Nuevo START, ya no están vinculados entre sí por ningún compromiso.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso trabajar en un nuevo acuerdo de armas estratégicas con Rusia en lugar de prolongar el acuerdo START.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) ha finalizado a las 00H00 GMT del 5 de febrero de 2026, sin que los firmantes acordaran una prórroga o un marco que sustituyera al último tratado de control de armas nucleares entre los rivales.

En virtud del acuerdo, las partes se comprometían a reducir sus fuerzas nucleares activas a 700 portadores, 1550 ojivas nucleares y 800 lanzadores.

