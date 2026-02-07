Cuba activa plan urgente frente a medidas coercitivas de EEUU

Cuba implementa acciones inmediatas para garantizar los servicios básicos, priorizando la salud, ante la crisis de combustible provocada por las sanciones de EE.UU.

El Gobierno cubano ha considerado un conjunto de acciones inmediatas ante la profundización de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, que han limitado la adquisición de combustibles por vías tradicionales, según informó este viernes el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga. “No venimos a dar justificaciones, sino a explicar cómo enfrentar esta situación con acciones concretas y con el esfuerzo de todos”, afirmó, acompañado por los ministros de Trabajo, Transporte, Educación Superior y Educación.

El funcionario subrayó que las medidas buscan garantizar la estabilidad de los servicios básicos y proteger a la población. Entre las acciones prioritarias, el combustible disponible se destinará a servicios esenciales y actividades económicas estratégicas. La generación eléctrica se sostendrá mediante crudo nacional, gas acompañante y fuentes renovables, asegurando además el suministro de agua.

Pérez-Oliva Fraga destacó que el sector salud tendrá prioridad, especialmente en urgencias médicas, salud materno-infantil y el Programa Nacional de Cáncer, considerados pilares de la protección social. Asimismo, se orientará el uso de recursos propios para la producción de alimentos y la implementación de energías renovables a nivel territorial.

#Cuba no va a colapsar, dice Oscar Pérez-Oliva Fraga, el ministro sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, pero anuncia que compactan el turismo y las oficinas ofrecerán servicios de lunes a jueves. Solo una pizca del plan ante “el desabastecimiento agudo de combustible”. pic.twitter.com/jP35tP4FSN — Alberto Arego (@albertoaregocu) February 7, 2026

Para optimizar el ahorro energético, se concentrarán las actividades administrativas de lunes a jueves, buscando reducir afectaciones durante los fines de semana. El viceprimer ministro aseguró que se mantendrán las acciones para sostener los sectores generadores de divisas, fundamentales para superar la coyuntura.

En materia cultural y deportiva, se ajustará la programación, privilegiando actividades comunitarias y la participación de artistas aficionados adaptadas a las condiciones actuales.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, indicó que se implementarán ajustes laborales y salariales para reubicar a los trabajadores y mantener su contribución a la actividad económica y social del país.

A su vez, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló que se priorizarán los traslados vinculados con importaciones y exportaciones, reorganizando la logística para respaldar estas operaciones.

Por último, la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, explicó que se llevarán a cabo ajustes específicos en todos los niveles educativos para garantizar la continuidad del proceso docente durante la crisis energética.

La crisis económica, energética y social que vive Cuba se intensificó después de que la isla dejara de recibir petróleo venezolano, una consecuencia directa del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que el Gobierno de La Habana condenó de manera categórica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la semana pasada una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” en relación con Cuba, al calificar al país caribeño como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

La medida impone un nuevo sistema arancelario que permitiría a la Casa Blanca aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a la isla.

La Habana condenó las nuevas sanciones de Estados Unidos, tildándolas de brutal acto de agresión y advirtiendo sobre su impacto en el bloqueo económico y aranceles.

