HRW documenta un año de crímenes de Israel contra palestinos

La ONG HRW ha afirmado que Israel, con la complicidad de EE.UU., cometió crímenes de guerra y contra la humanidad, genocidio y limpieza étnica en Palestina en 2025.

En su informe anual, publicado esta semana, Human Rights Watch confirmó que el régimen israelí, con la complicidad de Estados Unidos, cometió crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y limpieza étnica contra los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania a lo largo de 2025.

El documento que incluye el monitoreo de la situación de los derechos humanos en más de 100 países durante el año pasado, la oenegé enfatizó que los crímenes del régimen israelí, registrados en 2025, ocurrieron en una escala “sin precedentes en la historia moderna de Israel y Palestina”, lo que resultó en la muerte, heridas y el desplazamiento de cientos de miles de personas.

Human Rights Watch afirmó que el número de palestinos muertos por los ataques israelíes fue mayor que las estimaciones del Ministerio de Salud de Gaza, especialmente porque las estadísticas no incluyen a los enterrados bajo los escombros ni a los que murieron de enfermedades, hambre y sed.

El informe detalla diversos crímenes cometidos por el régimen israelí en la Franja de Gaza durante el último año, incluyendo un asedio de 11 meses durante el cual las autoridades sionistas impidieron la entrada de la ayuda alimentaria a la zona, lo que provocó una hambruna generalizada en la ciudad de Gaza y sus alrededores, causando cientos de muertes por inanición.

Según Human Rights Watch, cientos de personas más murieron mientras esperaban ayuda en la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por EE.UU. e Israel.

Asimismo, Human Rights Watch afirmó que la negación del acceso al agua por parte del régimen a los residentes de Gaza constituye un crimen contra la humanidad, específicamente un genocidio, ya que ha provocado un desastre sanitario generalizado entre los palestinos que viven en campamentos superpoblados y carentes de necesidades básicas.

La organización destacó que el desplazamiento forzado de miles de residentes de la ciudad de Gaza por parte de las autoridades israelíes en septiembre pasado, especialmente dadas las reiteradas órdenes de Israel de desplazar a los residentes de la Franja de Gaza durante los meses de guerra, constituye un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad.

Human Rights Watch consideró que la destrucción de casi el 80 % de los edificios de Gaza, así como la destrucción de casi todas las escuelas de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, constituye una limpieza étnica, ya que esta acción ha dejado inhabitable la zona.

La organización señaló que los ataques deliberados de Israel contra periodistas, médicos y trabajadores humanitarios, así como el bombardeo de instalaciones médicas, hospitales y ambulancias, son crímenes que los ocupantes siguen cometiendo.

Autoridades de Gaza reportan más de 574 palestinos muertos y más de 1518 heridos por ataques israelíes desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las cifras totales han superado los 72 000 muertos y más de 171 626 heridos. Organizaciones pro derechos humanos y una investigación de las Naciones Unidas han calificado de genocidio las acciones militares israelíes en Gaza. Además, un caso de genocidio contra Israel está en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

msm/ncl/tqi