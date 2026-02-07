Trump sube vídeo racista de Obama como simio; lo retira tras críticas

Trump compartió un vídeo racista que mostraba al expresidente Barack Obama (2009-2017) y a la ex primera dama Michelle Obama como simios; horas después lo eliminó.

El video se publicó la noche del jueves y permaneció en línea casi 12 horas, hasta que la Casa Blanca lo retiró ante la indignación bipartidista, incluso de aliados cercanos del presidente estadounidense Donald Trump.

En la publicación, el matrimonio Obama aparece representado como chimpancés en una selva, mientras suena la canción “The Lion Sleeps Tonight”. El contenido también hace referencia a la supuesta manipulación de las máquinas de votación de Dominion Voting System durante las elecciones presidenciales de 2020, en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.

¡Avienta la piedra y esconde la mano!#ElFinancieroTV | 🔴 Donald Trump compartió un video racista en el que aparecía Barack Obama y su esposa como changos en una jungla, después lo borró.

📺: @OmarCepedaCastr pic.twitter.com/NNX5SGqdb5 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 7, 2026

Este material, que evoca el estereotipo racista de comparar a personas negras con monos, generó reacciones inmediatas, incluso de legisladores republicanos cercanos a la Casa Blanca. El senador republicano Tim Scott, único senador negro del partido, calificó el contenido de racista y pidió que fuera eliminado. “Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió Scott en su cuenta de la red social X, donde también preside el comité de campaña republicano del Senado.

Asimismo, el representante Mike Lawler, de Nueva York y considerado uno de los republicanos más vulnerables en el Congreso, también criticó la publicación y exigió una disculpa. “La publicación del presidente es incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debe eliminarse de inmediato con una disculpa”, afirmó.

Más temprano, la Casa Blanca había defendido el vídeo y, minimizando la reacción, la consideró como “indignación falsa”. Sin embargo, un funcionario informó a la agencia estadounidense de noticias CNN que “un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el video por error. Ya ha sido eliminado”. Para entonces, el contenido había estado disponible durante casi 12 horas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había desestimado inicialmente las críticas. “Este es un vídeo meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’. Por favor, dejen de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, dijo.

El viernes, un periodista preguntó a Trump a bordo del Air Force One rumbo a Florida si su Administración ofrecería disculpas por la publicación. “No, no cometí ningún error”, respondió Trump, y agregó que no despedirá a la persona responsable del video, al asegurar que no lo había visto completo y que simplemente “se lo dio a la gente” para que lo publicaran.

Aunque Trump tiene un historial prolongado de difundir teorías conspirativas y afirmaciones falsas, es inusual que elimine un contenido en redes sociales, y aún más raro que pida disculpas o asuma responsabilidad por publicaciones que ofenden a grupos amplios de personas.

zbg/ncl/tqi