11 activistas anti-ICE detenidos en protesta pacífica en Minnesota

  • Agentes de policía avanzan para arrestar a los manifestantes en el Graduate Hotel, en el campus de la Universidad de Minnesota en Mineápolis, Minnesota, 5 de febrero de 2026.
Publicada: viernes, 6 de febrero de 2026 23:54

11 personas fueron arrestadas por la Policía estadounidense en una protesta por operativos de ICE contra migrantes indocumentados en Mineápolis, Minnesota.

La Policía local arrestó el viernes a 11 activistas de entre un grupo que protestaba delante de un hotel cerca de la Universidad de Minnesota, donde los manifestantes creían que se alojaban agentes federales y de ICE, según un comunicado del centro de estudios.

Imágenes muestran a los manifestantes golpeando tambores y soplando silbatos frente al hotel, mientras algunos portaban carteles con los lemas “ANTI ICE” e “ICE OUT”.

El Departamento de Policía de la Universidad informó que los congregados tenían permitido manifestarse de manera pacífica. Sin embargo, los agentes arrestaron a los descontentos por “daños a la propiedad” y “conducta desordenada”.

Los estadounidenses han iniciado un ciclo de protestas contra la política de Washington hacia los migrantes en Estados Unidos y contra la manera en que los agentes de ICE detienen a los indocumentados.

Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good y a Alex Jeffrey Pretti.

En ambos casos, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.

