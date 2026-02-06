11 activistas anti-ICE detenidos en protesta pacífica en Minnesota

La Policía local arrestó el viernes a 11 activistas de entre un grupo que protestaba delante de un hotel cerca de la Universidad de Minnesota, donde los manifestantes creían que se alojaban agentes federales y de ICE, según un comunicado del centro de estudios.
Imágenes muestran a los manifestantes golpeando tambores y soplando silbatos frente al hotel, mientras algunos portaban carteles con los lemas “ANTI ICE” e “ICE OUT”.
El Departamento de Policía de la Universidad informó que los congregados tenían permitido manifestarse de manera pacífica. Sin embargo, los agentes arrestaron a los descontentos por “daños a la propiedad” y “conducta desordenada”.
🚨 WATCH: Minnesota police tackled and arrested left wing activists accused of stalking and harassing ICE agents at a Minneapolis hotel, with officers moving quickly to shut down the confrontation.pic.twitter.com/X3ON2kvUzT— Frost (@FrostArticle) February 6, 2026
Los estadounidenses han iniciado un ciclo de protestas contra la política de Washington hacia los migrantes en Estados Unidos y contra la manera en que los agentes de ICE detienen a los indocumentados.
Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good y a Alex Jeffrey Pretti.
En ambos casos, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.
