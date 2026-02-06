11 activistas anti-ICE detenidos en protesta pacífica en Minnesota

11 personas fueron arrestadas por la Policía estadounidense en una protesta por operativos de ICE contra migrantes indocumentados en Mineápolis, Minnesota.

La Policía local arrestó el viernes a 11 activistas de entre un grupo que protestaba delante de un hotel cerca de la Universidad de Minnesota, donde los manifestantes creían que se alojaban agentes federales y de ICE, según un comunicado del centro de estudios.

Imágenes muestran a los manifestantes golpeando tambores y soplando silbatos frente al hotel, mientras algunos portaban carteles con los lemas “ANTI ICE” e “ICE OUT”.

Anti-ICE protesters gathered outside a Hilton hotel in Minneapolis, banging pots and pans as part of ongoing protests against ICE agents believed to be staying there.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/3Fjca26PeQ — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 6, 2026

El Departamento de Policía de la Universidad informó que los congregados tenían permitido manifestarse de manera pacífica. Sin embargo, los agentes arrestaron a los descontentos por “daños a la propiedad” y “conducta desordenada”.

🚨 WATCH: Minnesota police tackled and arrested left wing activists accused of stalking and harassing ICE agents at a Minneapolis hotel, with officers moving quickly to shut down the confrontation.pic.twitter.com/X3ON2kvUzT — Frost (@FrostArticle) February 6, 2026

Los estadounidenses han iniciado un ciclo de protestas contra la política de Washington hacia los migrantes en Estados Unidos y contra la manera en que los agentes de ICE detienen a los indocumentados.

Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good y a Alex Jeffrey Pretti.

En ambos casos, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.

arz/ctl