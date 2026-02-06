Demanda en contra de plataformas sociales en Estados Unidos

Los gigantes de redes sociales en EEUU enfrentan una serie demandas que involucran a miles de jóvenes que perdieron la vida, según los demandantes a consecuencia de las plataformas sociales.

En las escalinatas de la corte federale de Los Ángeles donde se llevará acabo el juicio en contra de los gigantes de las redes sociales encontramos sentado a Samuel Champman sosteniendo una foto de su hijo Sam Jr.

Esta mañana por lo menos unas 15 familias de hijos adolescentes que han perdido la vida en álgo relacionado a redes sociales llegaron hasta la corte federal para compartir sus amagas experiencias de como estas plataformas les arrebataron a sus hijos.

Su hija que Celina de tan solo 11 anos se suicido por la presión que sufría a consecuencia de eso.

El juicio en contra de los gigantes de las redes socieles se encuentra en la etapa de selección de jurado. Este es solo uno de muchos juicios pendientes relacionados a lo mismo.

Se estima que hay por lo menos 2 mil perosnas y unos 230 distritos escolares de la nación involucrados en diferentes demandas, todas acusando a las redes sociales de crear y permitir contenido adictivo que provoca depresión, ansiedad y todo tipo de problemas metales pára los jovenes.

Juliana Arnold que permiso a su hija por sobredosis de fentanilo que le regalaron por medio de una plataforma social, dice que hay investigaciones que demuestran lo dañino que son las plataformas y que los ejecutivos lo saben.

Durante este juicio los ejecutivos de estas empresas tendrán que dar a conocer toda la información y documentos que tengan sobre estudios y los posibles danos a los usuarios, tal y como ocurrió en el juicio en contra de la industria tabacalera en los 90s que por anos escondió información sobre los riesgos de adicción y muerte y al final tuvieron que hacerse responsable de los daños causados por el cigarrillo.

Hay aproximadamente 400 candidatos a posibles jurados en est caso, una vez que este proseso termine se espera el juicio empiece inmediatamente después, esto podría ser tan pronto como la semana entrante.

Fernando Mejia, Los Ángeles.

