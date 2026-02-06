Un alto cargo de Inteligencia rusa hospitlizado en un ataque a tiros

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, informó este viernes que “una persona aún no identificada efectuó varios disparos” contra el teniente general en un edificio residencial del distrito de Volokolamskoye, antes de “darse a la fuga”. Según precisó, el ataque tuvo lugar en la capital rusa y el agresor continúa prófugo.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, Petrenko indicó que se ha abierto una causa penal por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, y confirmó que Alekséyev permanece hospitalizado, sin que hasta el momento se hayan divulgado detalles sobre la gravedad de sus heridas.

“Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú trabajan en el lugar de los hechos, analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos”, afirmó la vocera, subrayando que las diligencias están orientadas a “identificar a la persona o personas implicadas en este crimen”.