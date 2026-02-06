Un alto cargo de Inteligencia rusa hospitlizado en un ataque a tiros

🚨🇷🇺 Se produce un atentado contra un general ruso en Moscú— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 6, 2026
Los investigadores buscan al responsable de los disparos contra el teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladímir Alexéyev, según el Comité de Investigación de Rusia. Se precisa que el herido fue… pic.twitter.com/hQa0YHt9Hr
Vladímir Alekséyev ocupa desde 2011 el cargo de subdirector de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, organismo conocido por sus siglas en ruso como GRU. En 2017 fue condecorado con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención militar de Moscú en la guerra civil siria, iniciada en 2015.
A raíz de estas actividades, el alto mando militar ruso figura en las listas de sanciones de Estados Unidos desde 2016 y de la Unión Europea desde 2019. La UE lo incluyó entre los sancionados por su presunta implicación en el envenenamiento con un agente nervioso del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en 2018, en la ciudad británica de Salisbury.
zbg/hnb