Europa   /   Rusia

Un alto cargo de Inteligencia rusa hospitlizado en un ataque a tiros

  • Un alto cargo de Inteligencia rusa hospitlizado en un ataque a tiros
Publicada: viernes, 6 de febrero de 2026 10:37
Actualizada: viernes, 6 de febrero de 2026 16:46
Descargar

El subdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladímir Alekséyev, fue hospitalizado tras resultar herido en un tiroteo registrado en Moscú.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, informó este viernes que “una persona aún no identificada efectuó varios disparos” contra el teniente general en un edificio residencial del distrito de Volokolamskoye, antes de “darse a la fuga”. Según precisó, el ataque tuvo lugar en la capital rusa y el agresor continúa prófugo.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, Petrenko indicó que se ha abierto una causa penal por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, y confirmó que Alekséyev permanece hospitalizado, sin que hasta el momento se hayan divulgado detalles sobre la gravedad de sus heridas.

“Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú trabajan en el lugar de los hechos, analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos”, afirmó la vocera, subrayando que las diligencias están orientadas a “identificar a la persona o personas implicadas en este crimen”.

Vladímir Alekséyev ocupa desde 2011 el cargo de subdirector de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, organismo conocido por sus siglas en ruso como GRU. En 2017 fue condecorado con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención militar de Moscú en la guerra civil siria, iniciada en 2015.

A raíz de estas actividades, el alto mando militar ruso figura en las listas de sanciones de Estados Unidos desde 2016 y de la Unión Europea desde 2019. La UE lo incluyó entre los sancionados por su presunta implicación en el envenenamiento con un agente nervioso del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en 2018, en la ciudad británica de Salisbury.

zbg/hnb

relacionadas
Rusia
LO MÁS LEÍDO DE Rusia
Comentarios