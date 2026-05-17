Corrientes políticas de Colombia se alinean a la presidencia con la izquierda

La recta final hacia la presidencia de Colombia impulsa a los candidatos a cerrar alianzas políticas clave antes de las elecciones del 31 de mayo.

La recta final de las candidaturas a ocupar el puesto de presidente de Colombia, hace que los aspirantes a ella finiquiten sus últimas alianzas políticas, las cuales serán vitales para la elección a este cargo, el cual se definiría el próximo 31 de mayo.

El candidato a la presidencia de Colombia Iván Cepeda, define sus últimas alianzas políticas para llegar a la silla del Palacio de Nariño, esta vez lo hace con diferentes corrientes políticas y con otro sector de la izquierda en el que por años estuvieron divididos.

Para los militantes del progresismo colombiano, Iván cepeda es un personaje que se ha destacado por su honorabilidad, rectitud y dispuesto a llevar a este país a una paz añorada por décadas de conflicto.

Sin embargo, ellos saben que la pelea al primer cargo del país no es fácil, ya que las fuerzas nacionales y transnacionales buscaran alinearse para derrotar a Cepeda.

El candidato de izquierda a la presidencia de Colombia Iván Cepeda, señala que es muy vital hacer estas alianzas con grupos políticos ya que el objetivo es en ganar en primera vuelta, esto debido a que la derecha todavía maneja algunas instituciones que podían torpedear la campaña electoral.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

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