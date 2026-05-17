A 78 años de Nakba: peruanos marchan por Palestina y respaldan firmeza de Irán

Al cumplirse 78 años de la Nakba, activistas peruanos marcharon en Lima para expresar su solidaridad con Palestina y exigir el fin de la ocupación israelí.

En la movilización también advirtieron sobre el riesgo de una mayor escalada regional ante las tensiones entre Irán y Estados Unidos, en un contexto de amenazas y desconfianza hacia Washington. Los manifestantes reclamaron sanciones contra el régimen sionista y el reconocimiento del Estado palestino.

A 78 años de la Nakba, peruanos se congregaron en Lima para rechazar la ocupación israelí y respaldar al pueblo palestino. Denunciaron los ataques en Gaza y el silencio internacional ante lo que consideran un genocidio. También destacaron la firme postura de Irán frente a las agresiones de Estados Unidos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, un niño muere cada 40 minutos a causa de los ataques israelíes, una cifra que retrata la magnitud de la tragedia humanitaria que vive el pueblo palestino.

Irán se ha convertido en un ejemplo de resistencia y soberanía frente a décadas de presiones y agresiones de Estados Unidos, manteniendo además su firme respaldo a la causa palestina. Pese al alto el fuego, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

HAMAS afirmó que el régimen israelí no tiene legitimidad sobre Palestina. Pidió a la comunidad internacional condenar la ocupación y detener los ataques contra el pueblo palestino.



Aarón Rodríguez, Lima.

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