Casi 6000 cortes de agua al año evidencian fragilidad del sistema en Perú

Perú enfrenta creciente presión hídrica en Lima, donde el consumo diario de 134 litros por persona supera los 100 litros recomendados, y el estrés hídrico podría agravarse.

Un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y la Red de Estudios para el Desarrollo revela que Lima, en el desierto, aún consume más agua de lo recomendado internacionalmente. En 2025 se registraron 5971 interrupciones del servicio, obligando a miles de familias a almacenar agua.

En Lima, el consumo de agua varía considerablemente: mientras algunos hogares superan los 200 litros diarios, otros apenas alcanzan 77 litros, lo que contribuye al estrés hídrico de la ciudad.

Mejorar la infraestructura y que las autoridades coordinen acciones conjuntas podría ser clave para enfrentar la crisis de agua que vive Lima.

Por su parte, la Contraloría advirtió que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima enfrenta riesgos recurrentes para mantener el reparto gratuito de agua en cisternas, dejando periódicamente sin suministro a familias vulnerables de Lima.

Aarón Rodríguezm, Lima.

