Congresista de EEUU rechaza una guerra contra Irán

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez se ha opuesto a cualquier acción militar de EE.UU. contra Irán, sumándose a otros legisladores que buscan limitar la escalada.

“No entremos en guerra con Irán”, ha afirmado la congresista demócrata de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, este sábado a través de su cuenta en X.

Varios miembros del Congreso ya han manifestado su oposición a aumentar las tensiones con Teherán. Previamente, el legislador Jim McGovern destacó que los estadounidenses buscan políticas que reduzcan precios, generen empleo y faciliten viviendas accesibles, en lugar de conflictos bélicos.

Además, los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie han presentado una propuesta para limitar las facultades militares del presidente de Estados Unidos, en un intento por controlar decisiones unilaterales de acción bélica.

La creciente tensión en la región se ha visto impulsada principalmente por acciones militares de Estados Unidos, incluyendo el despliegue de portaviones, tropas y destructores con misiles guiados en Asia Occidental. A pesar de estas provocaciones, Teherán ha reiterado que no iniciará la guerra, pero responderá con firmeza a cualquier agresión.

Irán ha subrayado que las capacidades defensivas del país superan las amenazas externas, advirtiendo que cualquier ataque podría desencadenar un conflicto regional de gran escala.

mep/rba