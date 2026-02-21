Hezbolá confirma martirio de ocho de sus combatientes en ataque israelí

Hezbolá ha confirmado que ocho de sus combatientes, incluido el comandante Husein Muhamad Yaqi, fueron martirizados en una serie de ataques aéreos israelíes.

Dos funcionarios del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), han confirmado este sábado el martirio de ocho combatientes en el en ataques israelíes perpetrados cerca de la aldea nororiental de Rayak la noche del viernes.

En declaraciones bajo el anonimato, los miembros de Hezbolá han indicado que tres de los mártires eran comandantes locales y los han identificado como Ali Al-Musawi, Muhamad Al-Musawi y Husein Yaqi.

Yaqi era hijo de un destacado funcionario de Hezbolá y uno de sus fundadores, Muhamad Yaqi, quien murió en 2023.

Muhamad Yaqi también fue un colaborador cercano del difunto líder mártir de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá, quien fue asesinado en un ataque aéreo israelí en el sur de Beirut en septiembre de 2024.

El Ministerio de Salud libanés ha informado que el ataque contra localidades del valle de la Bekaa del viernes por la noche se saldó con 10 muertos y 24 heridos, entre ellos tres niños.

El régimen israelí ha asesinado a más de 350 personas en el Líbano desde la entrada en vigor de la tregua en noviembre de 2024. Israel justifica sus violaciones alegando que se trata de ataques dirigidos a Hezbolá para obligarlo a rearmarse.

Estos ataques se producen en el marco de las continuas violaciones por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, de la Resolución 1701 de 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la soberanía libanesa.

ght/ncl/hnb