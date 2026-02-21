Venezuela rechaza prórroga de emergencia nacional dictada por EEUU

Venezuela ha rechazado la renovación de la emergencia nacional decretada por Estados Unidos, prorrogada el 18 de febrero por la administración Trump.

El Gobierno venezolano expresó su rechazo mediante un comunicado oficial del canciller Yván Gil, señalando que la “emergencia nacional” prorrogada por Estados Unidos carece de base objetiva y contradice el derecho internacional.

​“Once años después, la realidad confirma lo que Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo”, reza el documento.

​La declaración de una “emergencia nacional” es una facultad ejecutiva que permite al presidente de los Estados Unidos imponer sanciones y restricciones económicas de forma directa, argumentando una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional o la política exterior del país norteamericano.

Igualmente, le permite al mandatario actuar con mayor rapidez y alcance que los procedimientos estándar del Congreso.

​La misiva oficial asegura que la persistencia de esta medida solo contribuye a alimentar narrativas de confrontación que ignoran los profundos vínculos históricos, culturales y humanos entre ambos pueblos.

En este sentido, el Gobierno venezolano exhortó a la Casa Blanca a asumir un papel “constructivo y de respeto” en sus relaciones internacionales.

Además, insta a Washington a abandonar los enfoques unilaterales y avanzar hacia una etapa de diálogo franco, basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido.

