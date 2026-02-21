Irán desmiente a Trump sobre cifra de víctimas de enero - Noticiero 13:30

El canciller iraní defiende cifras oficiales de víctimas; Israel bombardea Líbano con 12 muertos; Chile rechaza revocación de visas de EE.UU. a funcionarios.

1. El canciller de Irán desmiente los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el número de las víctimas de actos terroristas del pasado mes de enero en el país.

2. En una nueva violación del alto al fuego, los aviones de guerra israelíes lanzaron ataques aéreos en varias zonas del Líbano, dejando al menos 12 muertos y más de 40 heridos.

3. El Gobierno de Chile rechaza la revocación de visas impuesta por Estados Unidos a funcionarios del país, con el pretexto de participar en actividades que socavan la seguridad regional.

