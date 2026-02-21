Israel usa paneles solares para vaciar Cisjordania de palestinos

El régimen de Israel utiliza la energía solar en Cisjordania como herramienta para reforzar la ocupación y expulsar a los palestinos de sus tierras.

Un informe publicado el viernes por +972 Magazine reveló que los proyectos solares de Israel en la Cisjordania ocupada benefician únicamente a los asentamientos ilegales del régimen, mientras que las comunidades palestinas carecen de acceso a electricidad confiable, y sus instalaciones solares son frecuentemente destruidas por colonos o desmanteladas por las autoridades israelíes.

El reporte señaló asentamientos en el Valle del Jordán, como Shadmot Mehola y Netiv Hagdud, donde grandes parques solares son apoyados por corporaciones internacionales y programas respaldados por el gobierno.

Estas instalaciones suministran electricidad a cientos de colonos, generan ingresos y se integran a la red eléctrica israelí. Organizaciones de derechos humanos advierten que los proyectos contribuyen directamente al desplazamiento de palestinos y a la expansión de la infraestructura de los asentamientos.

Activistas de la ONG Valle del Jordán documentaron múltiples ataques de colonos contra pueblos palestinos destinados a facilitar la expansión de asentamientos. Según la organización, los ataques incluyeron vandalismo, destrucción de infraestructura e intimidación a los residentes.

Comunidades como Al-Farsiya, Ein al-Beida y Khirbet al-Makhoul han enfrentado hostigamiento reiterado, pérdida de tierras de pastoreo y demolición de viviendas y servicios básicos, obligando a muchas familias a reubicarse.

“Los proyectos solares no solo buscan generar energía”, son una herramienta para expulsar a los palestinos de sus tierras”, advirtió el Valle del Jordán.

Corporaciones internacionales participan activamente en la infraestructura solar de los asentamientos. Empresas como SolarEdge (EE.UU.), EDF (Francia) y firmas alemanas como Siemens y PADCON han suministrado tecnología y financiamiento para instalaciones en Cisjordania ocupada y la región del Naqab.

El centro de investigación Who Profits, que analiza la participación corporativa en la ocupación, informa que estas inversiones ayudan a mantener el control israelí sobre tierras palestinas bajo el pretexto del desarrollo de energía verde.

Los incentivos económicos para los colonos son evidentes. El parque solar de Shadmot Mehola, que abarca más de 50 000 metros cuadrados con una capacidad de cinco megavatios, recibe pagos garantizados del Ministerio de Energía de Israel, proporcionando electricidad estable y ganancias a largo plazo.

Noam Bigon, administrador del asentamiento, reconoció la motivación económica, afirmando que “en los paneles se puede dibujar un signo de dólar”. Mientras tanto, menos del 2 % de las solicitudes palestinas para instalaciones solares en el Área C, bajo ocupación israelí, son aprobadas.

Pueblos como Al-Jiftlik y Fasayil han visto negadas sistemáticamente sus solicitudes, dejando a los residentes dependientes de pequeños y frágiles sistemas solares y vulnerables a desplazamientos adicionales.

La expansión de la infraestructura solar está estrechamente vinculada al crecimiento de los asentamientos. Nuevos campos industriales y proyectos de vivienda suelen seguir a la instalación de paneles solares, reforzando la ocupación.

Observadores califican este fenómeno como una forma de “colonialismo verde”, en la que los proyectos de energía renovable se utilizan para desplazar a poblaciones indígenas y consolidar el control sobre el territorio.

Un informe publicado el jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Cisjordania ocupada documentó el uso sistemático e ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas armadas israelíes, incluyendo el despliegue continuo de equipos y métodos diseñados para la guerra.

El reporte también destacó arrestos arbitrarios generalizados, tortura y otras formas de maltrato a palestinos en detención, así como la destrucción de propiedades. Según la ACNUDH, estas prácticas se emplean “para discriminar, oprimir, controlar y dominar sistemáticamente al pueblo palestino”.

La guerra genocida israelí en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 72 065 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y cerca de 172 000 heridos.

Esto mientras Israel recibió todo tipo de apoyo armamentístico y político para continuar el genocidio contra el pueblo palestino en el enclave costero.

ayk/ncl/hnb