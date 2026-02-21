Yemen: despliegue de EEUU cerca de Irán evidencia derrota previa

Ansarolá de Yemen afirmó que el despliegue militar en la región y las amenazas contra Irán prueban la derrota previa de Washington y Tel Aviv en Asia Occidental.

“Hablar de una nueva guerra es señal de que el sionismo global, con todas sus municiones sofisticadas y su arsenal militar, ha fracasado en derrotar al Eje de la Resistencia, que incluye a todos los pueblos oprimidos, amantes de la libertad y vigilantes del mundo musulmán”, escribió el viernes en su cuenta de Telegram el subdirector de la organización de medios de Ansarolá, Nasreddin Amer.

El alto miembro del movimiento popular yemení añadió que “si el Eje de la Resistencia, como los enemigos han estado propagando en los últimos meses, hubiera sido derrotado, ¿cuál es entonces la justificación de la campaña en curso y del despliegue de flotas [marítimas]? Hablar de una nueva guerra es prueba de la derrota de los enemigos en las ofensivas pasadas” acentuó el miembro de Ansarolá.

El mes pasado, el viceministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Yemen, Abdulwahab Abu Ras, emitió una dura advertencia, afirmando que cualquier agresión militar potencial de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, contra la República Islámica de Irán estaría destinada al “fracaso y la pérdida inevitables”.

Abu Ras calificó los recientes ataques contra el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) de Irán por la “arrogancia occidental, el imperialismo estadounidense y la entidad enemiga israelí” como una prueba clara de la efectividad e impacto de esta fuerza frente a los destructivos planes de Israel en la región.

“El sistema de las potencias occidentales quiere fuerzas árabes e islámicas débiles y frágiles, herramientas para implementar su agenda satánica en la región”, afirmó Abu Ras, delineando un relato de resistencia frente a la dominación extranjera.

El funcionario yemení subrayó la resiliencia de Irán, señalando que el CGRI en particular, y la República Islámica en general, son “indomables e inquebrantables”. “La entidad enemiga es demasiado débil para dañar esta firmeza o quebrar esta voluntad”, agregó Abu Ras.

El viernes, el embajador de Irán ante la ONU criticó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, calificándolas de violaciones al derecho internacional y advirtió que Irán ejercerá su derecho a la autodefensa según la Carta de la ONU en caso de ataque.

En una carta fechada el 19 de febrero dirigida al secretario general Antonio Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad James Kariuki, Amir Saeid Iravani denunció las amenazas explícitas de EE.UU., incluyendo posibles operaciones militares desde Diego García y otras bases regionales.

El diplomático aseguró que estas declaraciones violan el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU y podrían desestabilizar aún más una región ya volátil.

