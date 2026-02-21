Papa evita el 250º aniversario de EEUU pese a invitación de Vance

El papa León XIV rechazó la invitación al 250.° Día de la Independencia de EE.UU. y decidió visitar un centro de recepción de inmigrantes en una isla remota.

El Vaticano anunció oficialmente el jueves que el papa León estaría en Lampedusa, una pequeña isla italiana en el mar Mediterráneo que sirve como puerta de entrada para los solicitantes de asilo que se dirigen desde Asia occidental y el norte de África a Europa, en un esfuerzo por huir de la pobreza, la persecución, los conflictos y los horrores de la guerra en su tierra natal.

El líder de los católicos del mundo había sido invitado a Estados Unidos para asistir a los eventos del 250. ° Día de la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, había entregado personalmente en mayo de 2025 la invitación a León, el primer pontífice estadounidense nacido en Estados Unidos, para que participe en las celebraciones del 4 de julio de 2026.

El anuncio del Vaticano sobre la visita del papa a Lampedusa se produjo pocos días después de que rechazara públicamente la invitación del presidente estadounidense Donald Trump a unirse a su iniciativa “Junta de Paz” para la Franja de Gaza.

El secretario de Estado de León, anunció esta semana que “el Vaticano no participará en la Junta de Paz para Gaza”.

El presidente estadounidense, Donald Trump planea conmemorar el 250. ° aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos organizando “la fiesta de cumpleaños más espectacular que el mundo haya visto jamás”.

Su objetivo prometido, dice Trump, es mostrar la grandeza y la unidad estadounidenses a gran escala.

En lugar de participar en las celebraciones del 4 de julio, el papa León se arrodillará con los inmigrantes y rezará por los miles de solicitantes de asilo que buscan desesperadamente una vida mejor, muchos de los cuales perecieron después de que sus barcos volcaran en el peligroso viaje a través del mar Mediterráneo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la agenda del papa eclipsa los planes del presidente.

El 14 de junio de 2025, el cumpleaños de Trump, el presidente celebró un desfile militar que había ordenado en Washington, como parte de su esfuerzo por apropiarse de los rituales cívicos para su gloria personal. Ese mismo día, el papa León apareció en una pantalla gigante en el Rate Field de Chicago para oficiar una misa.

El papa León transmitió un mensaje alentador de unidad y esperanza a los 30 000 fieles locales que asistieron a la misa en honor a su elección.

El mensaje del papa instó a los jóvenes a “construir comunidad” y dejar de lado “los caminos egoístas”.

Al mismo tiempo, manifestantes antiautoritarios organizaban manifestaciones en todo Estados Unidos, denunciando la postura autoritaria de Trump.

ght/ncl/hnb