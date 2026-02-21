Irán pide una mayor colaboración naval en el ejercicio MILAN 2026

Irán abogó por mejorar la colaboración naval a nivel bilateral y multilateral en encuentros de alto nivel durante el ejercicio internacional MILAN 2026 en la India.

El comandante de la Armada del Ejército de Irán, el contralmirante Shahram Irani, mantuvo el viernes reuniones individuales con el almirante Htein Win, comandante de la Armada de Myanmar, el almirante Aleksandr Alekseyevich Moiseyev, comandante de la Armada rusa, y el teniente general Mohamad bin Abdulrahman bin Hamed al-Qaribi, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Navales Reales de Arabia Saudí, para explorar métodos de cara a mejorar la colaboración en el sector marítimo.

Los comandantes, al destacar la importancia estratégica de los oceános para el crecimiento económico y la seguridad sostenible, subrayaron la necesidad de mejorar las interacciones profesionales entre las armadas, compartir equipos de entrenamiento, realizar ejercicios colaborativos y aprovechar las capacidades técnicas y operativas de cada uno.

🔴🚀 Avance misilístico: Irán lanza con éxito misil Sayad G‑3 en Ormuz



🔸 Irán ha anunciado el exitoso lanzamiento operativo del misil Sayad G‑3 desde la corbeta Shahid Sayad Shirazi, reforzando de este modo su capacidad de defensa naval.



🔗 https://t.co/5XjG7jN27R pic.twitter.com/woEqZwp1MB — HispanTV (@Nexo_Latino) February 21, 2026

Temas como la lucha contra la piratería, la protección de las rutas de comunicación marítima, las operaciones de búsqueda y rescate marítimo y la gestión de crisis marítimas también fueron puntos clave de debate.

El almirante Irani profundizó en la postura de la República Islámica sobre la promoción de la seguridad colectiva y la colaboración regional y calificó como un medio eficaz las maniobras multinacionales con el fin de fomentar la confianza, mejorar la coordinación operativa y compartir experiencias entre naciones.

Irán participa con destructor Dena en ejercicio naval MILAN 2026

El ejercicio MILAN 2026 es la 13.ª edición del ejercicio marítimo multilateral bienal de la Armada de la India, que se lleva a cabo en la ciudad portuaria Visakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh.

🔴 Fuerzas iraníes y rusas rescatan un barco secuestrado en un simulacro



🔺Las fuerzas navales iraníes y rusas realizaron con éxito un simulacro de operación para rescatar un buque secuestrado durante ejercicios navales combinados.



🔗MÁS DETALLES https://t.co/ES8o9vWk7T pic.twitter.com/fQNvyA8lBr — HispanTV (@Nexo_Latino) February 20, 2026

El ejercicio naval MILAN 2026, como uno de los mayores entrenamientos multinacionales de fuerzas navales con la participación de más de 72 países del mundo, incluido Irán, se está llevando a cabo en el océano Índico.

Además de ejecutar maniobras operativas y tácticas complejas, mencionado acontecimiento desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la cooperación marítima y la expansión de la diplomacia de defensa entre los países.

El viernes, el destructor iraní Dena arribó a Visakhapatnam, para un ejercicio naval internacional.

El Dena cuenta con sistemas ofensivos y defensivos avanzados, está diseñado para largas travesías oceánicas y puede detectar, rastrear y atacar objetivos aéreos, de superficie y submarinos. Además, su cubierta permite operar helicópteros.

msr/ncl/hnb