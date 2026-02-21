Trump desata polémica: Roba un mazo de oro al concluir Junta de Paz

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha desatado una ola de burlas y críticas en redes sociales por salir de una reunión sobre Gaza con un mazo de oro macizo.

“Creo que nos lo llevaremos”, dijo el magnate republicano al final de una reunión de la llamada “Junta de Paz” para Gaza, celebrada el jueves en Washington, en presencia de algunos líderes mundiales, en alusión a un mazo de oro macizo.

La escena fue descrita por muchos internautas como un claro reflejo de la codicia por los símbolos dorados, un rasgo que Trump es conocido por su predilección.

Estas imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, generaron comentarios sarcásticos y críticos de usuarios árabes e internacionales, quienes calificaron el acto de “robo” o “codicia” de Trump por objetos de valor.

🚨| ÚLTIMA HORA: El presidente Trump golpea con un mazo dorado, dando por concluida la reunión de paz mientras suena “YMCA” de fondo. 🔥🇺🇸 ¡Trump es el presidente de la paz mundial! pic.twitter.com/h2TpHXXMw4 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 19, 2026

Un activista escribió: “Trump se dio cuenta de que el mazo era de oro macizo, así que lo robó en directo y se lo llevó en un avión, a pesar de las advertencias de los presidentes”.

Otro analista comentó sobre el vídeo: “El mazo dorado no es solo una herramienta simbólica para presidir la sesión; refleja la mentalidad empresarial de Trump, que considera la “paz” como un pacto de oro, al igual que su Torre Dorada en Nueva York o las decoraciones de la Casa Blanca durante su primer mandato”.

Junta de Paz se reunió sin representación palestina y ante boicot de muchos países

La Junta de Paz es una institución que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estableció en 2026, con el pretexto de acelerar el alto el fuego y el proceso de reconstrucción en Gaza. Inicialmente, la Junta se creó con el objetivo de supervisar la implementación del alto el fuego en Gaza y apoyar el plan de paz de 20 puntos de Trump, pero posteriormente se presentó como una estructura paralela a las Naciones Unidas, responsable de resolver conflictos internacionales.

Cerca de 40 representantes internacionales, entre ellos delegados de Turquía, Egipto, Indonesia, Marruecos e incluso Israel, participaron en la reunión. Sin embargo, la falta de una representación palestina generó dudas sobre la legitimidad de la Junta.

ftm/tmv