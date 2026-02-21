Irán y Hezbolá instan a cerrar filas ante agresiones de Israel al Líbano

Irán ha condenado las nuevas agresiones de Israel contra el Líbano, enfatizando que EE.UU. y Francia, como garantes de tregua, son responsables de estos ataques.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha denunciado este sábado las continuas y graves violaciones de la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano por parte del régimen de Israel al ignorar el acuerdo de alto el fuego alcanzado el noviembre de 2024.

Ha subrayado que la responsabilidad directa de los crímenes cometidos por el régimen sionista recae en los garantes de dicha tregua, es decir Estados Unidos y Francia.

Al respecto, el diplomático iraní ha instado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad a actuar de inmediato para cumplir con sus responsabilidades legales y detener la agresión militar del régimen de Israel contra el país árabe.

“Esta situación pone de relieve el frágil estado de la soberanía libanesa en medio de una creciente tensión, ya que las potencias externas siguen siendo fundamentales para resolver los conflictos en curso y proteger el territorio libanés”, ha remarcado.

🔴 On Friday evening, the Israeli army carried out six airstrikes in a matter of minutes in the Bekaa Valley, hitting Shaara, Bednayel, Temnine, and the Rayak-Baalbek highway.



More than ten people were killed and about thirty wounded. Earlier, Israel had struck the Palestinian… pic.twitter.com/WMrIq72SQl — L'Orient Today (@lorienttoday) February 21, 2026

Hezbolá tras nueva masacre israelí: condenas “ya no sirven”, debe actuar

Entretanto, Rami Abu Hamdan, diputado de la facción ‘Lealtad a la Resistencia’ del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) en el Parlamento libanés, en un comunicado dirigido al Gobierno, ha subrayado que condenar las agresiones “ya no sirve”.

Ha aseverado que el enemigo “solo entiende el lenguaje de la fuerza” y se ha dirigido al Gobierno, que se considera responsable de la seguridad del pueblo, la soberanía del país y la protección de sus fronteras, aseverando que debe cambiar su enfoque en la defensa de la nación.

“Las condenas y las expresiones de indignación ya no sirven. La sangre de los libaneses no es un bien barato. El Gobierno debe adoptar un enfoque fundamental y radical en defensa del país, y lo que ocurrió anoche en Becá, y lo que se repite cada noche en el sur del Líbano, no debe considerarse algo normal ni natural”, ha denunciado.

Abu Hamdan ha advertido de que continuar con las políticas basadas en el apaciguamiento y la pasividad sólo conducirá a mayores amenazas a la seguridad del Líbano y sus ciudadanos.

El ataque nocturno del régimen israelí contra diversas zonas del valle de la Becá dejó el viernes al menos 10 libaneses muertos y 24 heridos, entre ellos 3 niños.

En reacción, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha condenado la agresión, subrayando que constituye “una violación de la soberanía y un incumplimiento de las obligaciones internacionales”.

Aoun ha reafirmado su llamado a los países que promueven la estabilidad en la región para que “asuman sus responsabilidades para detener los ataques inmediatamente y presionen para que se respeten las resoluciones internacionales, a fin de preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del Líbano y evitar en la región una mayor escalada y tensión”.

El régimen israelí ha asesinado a más de 350 personas en el Líbano desde la entrada en vigor de la tregua en noviembre de 2024. Israel justifica sus violaciones alegando que se trata de ataques dirigidos a Hezbolá para obligarlo a rearmarse.

Estos ataques se producen en el marco de las continuas violaciones por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, de la Resolución 1701 de 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la soberanía libanesa.

