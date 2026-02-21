LA critica apoyo de embajador de EEUU a anexión israelí en Cisjordania

La Liga Árabe (LA) condenó las declaraciones del embajador de EE.UU. ante Israel, Mike Huckabee, en apoyo a la ilegal anexión israelí de más tierras palestinas.

Durante una entrevista llevada a cabo el viernes, Huckabee sugirió que “estaría bien” si Israel se apodera de toda Asia Occidental, ya que el régimen judío tiene el derecho bíblico, según adujo el diplomático estadounidense.

Al respecto, Jamal Rushdi, portavoz oficial del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ha tachado de “extremas y sin fundamentos” las declaraciones de Huckabee y alertado que esas afirmaciones alimentan las emociones en un momento en que los países de la llamada Junta de Paz para Gaza intentan implementar el acuerdo y aprovechar esta oportunidad para lanzar un proceso de paz serio.

Asimismo, ha destacado que las afirmaciones de Huckavee “contradicen todos los principios básicos de la diplomacia y sus normas establecidas” y son contrarias a la lógica y la razón.

También, ha detallado que las aludidas alegaciones de Huckabee contradicen las políticas y posiciones de los Estados Unidos en todos los ámbitos con el fin de atraer al público de derecha en Israel.

Las declaraciones de Huckabee se han producido en medio de las escaladas de las fuerzas israelíes contra Cisjordania ocupada y los esfuerzos de sionistas para registrar tierras ocupadas como “tierras estatales”, allanando el camino para un control más estricto y la posible expansión de los asentamientos ilegales.

Desde octubre de 2023, en paralelo al genocidio israelí en la Franja de Gaza, las fuerzas y colonos israelíes han intensificado sus ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada, donde al menos, 1109 palestinos han sido asesinados y casi 11 000 más han resultado heridos.

La guerra genocida israelí en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 72 070 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y cerca de 172 000 heridos.

msr/ncl/hnb