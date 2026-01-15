Israel expande su ocupación al legalizar 5 asentamientos en Cisjordania

Israel ha otorgado licencias oficiales para legalizar cinco asentamientos no autorizados en la Cisjordania ocupada, medida que desafía la condena internacional.

El ministro de finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, ha anunciado la medida este miércoles, revelando que las autoridades israelíes han asignado “códigos de asentamiento” oficiales al asentamiento de Homesh en el norte de Cisjordania, junto con otros cuatro puestos de avanzada.

Los otros asentamientos incluyen Yondif en las colinas de al-Jalil (Herbón), Jibot en el bloque de Gush Etzion al sur de al-Quds ocupado, Betron en el valle del Jordán y Kedom Arava en el norte.

Un “código de asentamiento” es una designación administrativa de las autoridades israelíes que reconoce formalmente la existencia de un puesto avanzado y lo integra en la planificación, la infraestructura y los servicios oficiales.

Sólo en el último mes, las autoridades israelíes han emitido al menos 20 nuevos códigos de asentamientos, acelerando aún más la expansión de los asentamientos ilegales.

Smotrich ha caracterizado la medida como un esfuerzo continuo “para aplastar la idea de un Estado palestino”, afirmando que la actividad de asentamiento en Cisjordania seguirá expandiéndose.

Este anuncio se produce tras la propuesta anterior de Smotrich de anexar más del 80 por ciento de la Cisjordania ocupada, una medida destinada a bloquear permanentemente el establecimiento de un Estado palestino.

La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, ha avisado repetidamente que la expansión de los asentamientos en Cisjordania socava la viabilidad de una solución que incluye un Estado palestino.

Las autoridades palestinas llevan mucho tiempo pidiendo a la comunidad internacional que presione a Israel para que detenga sus actividades de asentamiento, que se consideran ilegales según el derecho internacional.

A pesar de estos llamados, la construcción de asentamientos israelíes sigue intensificándose, particularmente desde que comenzó la guerra genocida de Israel contra Gaza el 7 de octubre de 2023.

Desde el comienzo de la guerra, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han matado al menos a 1103 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida en la ocupada Al-Quds, han herido a casi 11 000 y han detenido a unos 21 000.

Estas acciones, junto con las demoliciones de viviendas y los desplazamientos forzados, se consideran parte de la estrategia más amplia de Israel para consolidar su ocupación de los territorios palestinos.

En un fallo histórico del pasado julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de territorio palestino y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds Oriental. Sin embargo, Israel ha ignorado la decisión del tribunal, continuando su ocupación ilegal y la expansión de sus asentamientos con total impunidad.

