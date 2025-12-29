España enlista asentamientos vetados para importar por genocidio en Gaza

España ha publicado una lista de localidades bajo ocupación israelí, cuyos productos no podrán beneficiarse de las ventajas arancelarias debido al genocidio en Gaza.

El Ministerio de Hacienda español ha publicado este lunes un listado que incluye cerca de 200 localidades y más de mil códigos postales, pertenecientes a zonas palestinas bajo ocupación israelí, de los que no se podrán importar productos. Esta medida se suma a las adoptadas por Madrid en contra del “genocidio en Gaza” y en “apoyo a la población palestina”.

De acuerdo con los detalles difundidos por el ministerio español, cualquier mercancía que tenga origen de las localidades identificadas, queda excluida del trato preferente dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) e Israel, vigente desde el año 2000.

Desde la publicación oficial, ningún producto de los asentamientos identificados no podrá beneficiarse del acceso sin aranceles ni del resto de ventajas aduaneras contempladas en el acuerdo.

El acuerdo comercial UE-Israel, en su artículo 2, condiciona su vigencia al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. España y otros países del bloque comunitario han pedido revisar el convenio, al considerar que las recientes incursiones militares perpetradas por Israel y las denuncias de violaciones de derechos fundamentales contradicen ese requisito.

Según informes oficiales, la publicación del listado se considera una respuesta del Gobierno español a la crisis humanitaria consecuente del genocidio impuesto por el régimen israelí contra el pueblo palestino desde octubre de 2023. Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 71 000 palestinos y dejado al menos 171 000 heridos en Gaza.

mbn/ncl/rba