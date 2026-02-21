Irán ha anunciado que declara terroristas a las fuerzas aéreas y navales de la Unión Europea (UE) tras la medida simil contra el Cuerpo de Guardianes iraní.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha anunciado mediante un comunicado publicado este sábado que que la República Islámica designa como organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los Estados miembros de la Unión Europea, en respuesta a la decisión del bloque de incluir al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en su lista de entidades terroristas.

Teherán ha calificado la medida europea contra el CGRI de “ilegal e injustificada” y contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, al considerar que este conjunto élite militar forma parte oficial de las fuerzas armadas iraníes.

El Gobierno iraní fundamentó su decisión en la Ley de Acción Recíproca aprobada en 2019, que prevé medidas contra los países que respalden la designación del CGRI como organización terrorista. Según el comunicado, la decisión incluye la aplicación de las disposiciones contempladas en dicha legislación.

El CGRI se encuentra en la primera línea de la lucha contra el terrorismo y es un símbolo de sacrificio frente a la agresión del régimen baasista de Sadam Husein durante la Defensa Sagrada de ocho años frente a Irak, y el terrorismo de Al-Qaeda y el Daesh. De hecho, es una estructura patriótica que sustenta la seguridad nacional y la cooperación regional frente a cualquier amenaza terrorista.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes ha denunciado que este enfoque de la Unión Europea es una clara alineación con las políticas intervencionistas de Estados Unidos, e ignorar el papel desestabilizador de algunos actores que causan crisis en la región, especialmente el régimen brutal y terrorista de Israel.

