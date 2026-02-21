Presidente cubano lidera ejercicios de defensa en medio de amenazas de EEUU

El presidente cubano encabezó los ejercicios por el Día Nacional de la Defensa y afirmó que la isla vive un “momento decisivo” frente a las persistentes amenazas de EE.UU.

El Ejercicio Demostrativo del Ministerio del Interior (Minint), realizado el viernes, incluyó maniobras de alta preparación técnica orientadas a enfrentar situaciones de riesgo. Durante la jornada, el presidente Miguel Díaz-Canel supervisó las actividades acompañado por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y el titular del Minint, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

El mandatario observó los ejercicios y subrayó que Cuba atraviesa un “momento decisivo”, lo que exige una preparación práctica rigurosa ante amenazas externas, particularmente de Estados Unidos.

En el terreno, Díaz-Canel intercambió con estudiantes del Instituto Superior “Eliseo Reyes Rodríguez”, cuyos cadetes ejecutaron prácticas de arme, desarme y tiro con armamento de infantería para validar sus capacidades operativas.

El jefe de Estado destacó que la calidad de la instrucción combativa es vital para garantizar la estabilidad nacional y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier escenario adverso.

Los jóvenes participantes reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía cubana frente a lo que calificaron como una creciente hostilidad de Washington y, en el contexto del centenario del natalicio de Fidel Castro, ratificaron su disposición a asumir el relevo en la defensa de la Patria y a proteger los logros del sistema social cubano.

Estas actividades se desarrollan en un contexto de tensiones externas, marcado por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, que incluyen presiones a socios comerciales mediante advertencias sobre posibles penalizaciones por comerciar combustible con la isla. Pese a estos desafíos, el Gobierno reafirma que la preparación cívico-militar de la población es esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y de la región, además de advertir sobre la imposición de aranceles a los países que le suministren o vendan petróleo.

La jornada concluyó con una reafirmación de la unidad entre el pueblo y sus instituciones armadas frente al asedio extranjero. La presencia de la máxima dirección del país reforzó el mensaje de resistencia y soberanía, al subrayar que la seguridad nacional continúa siendo una prioridad absoluta y que la juventud cubana está plenamente preparada para defender el futuro de la Revolución.

