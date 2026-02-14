Díaz‑Canel supervisa preparación defensiva en la capital cubana

El presidente cubano recorrió empresas estatales para evaluar la preparación ciudadana y militar ante posibles amenazas en marco del Día Nacional de la Defensa.

Entre los lugares recorridos el viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel destacó la empresa Frutas Selectas, en el municipio Cerro, donde constató la organización de simulacros y la capacitación de los trabajadores. Allí enfatizó que “cada cubano debe tener claridad sobre su misión y estar preparado”, principio que constituye el eje de la Guerra de Todo el Pueblo y guía la estrategia de defensa integral del país.

Acompañaron al mandatario durante la jornada figuras clave del Gobierno y las Fuerzas Armadas, entre ellos Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Durante las visitas, Díaz-Canel recibió información detallada sobre estructuras militares, planes estratégicos y protocolos destinados a garantizar la soberanía y seguridad del territorio nacional.

Hoy participamos en el Día Nacional de la Defensa. Estuvimos en la Zona de Defensa "Armada", en el capitalino municipio del Cerro, y compartimos la jornada de preparación con trabajadores y vecinos de la comunidad, como parte de nuestra concepción de Guerra de Todo el Pueblo. pic.twitter.com/0VEtogojxk — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 14, 2026

Por su parte, la presidenta del Consejo de Defensa Municipal del Cerro, Mai-Lin Alberty Arozarena, destacó la relevancia de la preparación ciudadana frente a amenazas externas e internas. “Cuando la Patria está amenazada de anexionistas, cuando está amenazada de una administración que recrudece con medidas, entonces la respuesta del pueblo tiene que ser la preparación y la defensa a ultranza de sus conquistas”, advirtió. Sus palabras subrayan el papel activo que se espera de cada ciudadano en la protección de las conquistas nacionales.

Estas actividades se realizan en un contexto de tensiones externas, marcado por el endurecimiento de sanciones de Estados Unidos, que incluyen presiones a socios comerciales con advertencias sobre posibles penalizaciones por comerciar combustible con la isla. A pesar de estos desafíos, el Gobierno reafirma que la preparación cívica y militar de la población es fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad del país.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció mantener contactos con La Habana y expresó la intención de avanzar hacia acuerdos. No obstante, calificó a Cuba como una “nación en decadencia” y señaló que “ya no cuenta con Venezuela” como soporte económico.

Ante estas afirmaciones, las autoridades cubanas reafirman que la cohesión nacional y la preparación estratégica del pueblo constituyen la base para enfrentar desafíos externos y preservar la soberanía y las conquistas del país.

