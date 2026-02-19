Cuba denuncia “castigo colectivo” de EEUU contra pueblo de la isla

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció que las sanciones de EE.UU. actúan como “castigo colectivo”, afectando la vida cotidiana en la isla.

De Cossío ha subrayado que Estados Unidos utiliza al pueblo cubano como rehén para forzar cambios políticos, lo que ha calificado de ua estrategia para imponer un “castigo colectivo” que busca asfixiar la economía de la isla.

“Justamente porque Cuba no es ni ha sido un Estado fallido, EE.UU. se empeña en imponer cambios a la fuerza, castigando a nuestra población”, ha manifestado el viceministro de Exteriores cubano a través de una publicación en sus redes sociales este jueves.

El diplomático ha explicado que estas medidas económicas afectan los servicios básicos, provocando cortes en la energía eléctrica, limitaciones en el transporte público y dificultades en el suministro de agua, elementos esenciales para la vida cotidiana.

En el sector sanitario, las sanciones complican la adquisición de medicinas e insumos médicos, y la falta de energía y transporte obstaculiza que el personal sanitario cumpla con sus funciones. Según Fernández de Cossío, esto representa un impacto deliberado sobre la población y no un fallo interno del país.

El viceministro también ha criticado la cobertura de algunos medios internacionales, señalando que suelen responsabilizar al gobierno cubano por las carencias y omiten el papel de la presión externa estadounidense.

Finalmente, ha reiterado que la agresividad de estas políticas refleja la estabilidad del sistema cubano y no un fracaso del Estado, reforzando que las sanciones buscan desestabilizar la isla a costa del bienestar de su población.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

Según el Gobierno cubano, el embargo ha causado daños económicos acumulados superiores a 159 000 millones de dólares y ha sido un obstáculo central para el desarrollo de la isla.

