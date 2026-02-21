Trump eleva aranceles globales a 15% en represalia del Supremo

El presidente de EE.UU., ha anunciado que elevará del 10 % al 15 % los aranceles globales, tras el fallo del Tribunal Supremo contra su política de gravámenes.

“Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer”, ha dicho Donald Trump este sabado —en referencia a la decisión del Tribunal— “aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %”.

El Tribunal Supremo se pronunció el viernes en contra de los aranceles inicialmente impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), marcando la mayor derrota del presidente desde su regreso a la Casa Blanca.

Horas después de la decisión, Trump arremetió en conferencia de prensa contra el tribunal y los jueces conservadores que respaldaron el fallo, en especial Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por él durante su primer mandato.

Aunque el Supremo anuló los aranceles originales bajo la IEEPA, Trump ordenó nuevos gravámenes mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer aranceles de hasta el 15 % por un período inicial de 150 días. sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

El aumento repetido de los aranceles por parte del gobierno de Trump podría reforzar nuevamente la incertidumbre en los mercados financieros. Los inversores suelen interpretar los aranceles extensivos como una señal de intensificación de la guerra comercial y una amenaza para el crecimiento económico global.

