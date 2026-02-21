Venezuela condena “enfoque injerencista” de Japón en su contra

Venezuela condenó las declaraciones “inadecuadas e intervencionistas” del canciller japonés tras críticas sobre DD.HH. y elecciones, y pidió revisar su enfoque.

“Venezuela rechaza las inadecuadas e intervencionistas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en contra de Venezuela”, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje difundido el viernes en su canal de Telegram.

Motegi, durante un pronunciamiento sobre la situación política venezolana, hizo hincapié en preocupaciones relacionadas con derechos humanos, la falta de elecciones transparentes y el éxodo de refugiados venezolanos durante el mandato de Nicolás Maduro, e instó a “restablecer la estabilidad y lograr la democratización lo antes posible” en Venezuela.

En respuesta, Gil aseguró que las declaraciones del jefe de la diplomacia japonesa están “alejadas de los principios básicos del derecho internacional” y subrayó que la posición oficial de Caracas está centrada en la defensa de la autodeterminación. “La soberanía de los pueblos no se negocia ni se juzga desde fuera”, enfatizó.

La soberanía de los pueblos no se negocia ni se juzga… — Yvan Gil (@yvangil) February 21, 2026

A este respecto, el canciller venezolano sostuvo que las relaciones entre países deben ajustarse a los principios de igualdad soberana, no intervención y reciprocidad.

Asimismo, Gil hizo un llamado a Tokio para revisar su postura a fin de evitar posibles tensiones diplomáticas. “Invitamos al Gobierno de Japón a revisar cualquier enfoque injerencista en función de una relación sana y de respeto mutuo”, concluyó.

Las alegaciones del canciller de Japón, un aliado de EE.UU., contra Venezuela se producen tras la intervención militar estadounidense de enero de 2026 en el país sudamericano, en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro, una agresión calificada por Caracas como una “violación flagrante de la soberanía y el derecho internacional” y un intento para apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo.

