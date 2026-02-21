Musulmanes en Nicaragua inician el Ramadán con encuentros espirituales

La comunidad islámica que vive en Nicaragua inició el mes sagrado del Ramadán con encuentros en una de las principales mezquitas de la capital nicaragüense; destacan que es un tiempo para el ayuno y reforzar la espiritualidad.
En esta mezquita se congregan creyentes musulmanes de todas partes del mundo, iraníes, pakistaníes, libios y también nicaragüenses que han abrazado la fe islámica.
El gobierno nicaragüense envió un mensaje especial para la comunidad musulmana del mundo, reconociendo el valor cultural y espiritual del Ramadán. El embajador iraní abraza ese saludo y envía el suyo.
El inicio del sagrado mes de Ramadán, es celebrado con plena armonía por la comunidad islámica residente en Nicaragua. Un tiempo de fe, reflexión y unidad que fortalece los lazos entre pueblos hermanos.
Carlos Daniel Jarquín, Managua.
yzl/tmv