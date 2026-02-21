Musulmanes en Nicaragua inician el Ramadán con encuentros espirituales

En Nicaragua, la comunidad islámica inició el Ramadán con actos en una mezquita de Managua, en un mes de ayuno, reflexión y unión de familias musulmanas diversas.

La comunidad islámica que vive en Nicaragua inició el mes sagrado del Ramadán con encuentros en una de las principales mezquitas de la capital nicaragüense; destacan que es un tiempo para el ayuno y reforzar la espiritualidad.

En esta mezquita se congregan creyentes musulmanes de todas partes del mundo, iraníes, pakistaníes, libios y también nicaragüenses que han abrazado la fe islámica.

El gobierno nicaragüense envió un mensaje especial para la comunidad musulmana del mundo, reconociendo el valor cultural y espiritual del Ramadán. El embajador iraní abraza ese saludo y envía el suyo.

El inicio del sagrado mes de Ramadán, es celebrado con plena armonía por la comunidad islámica residente en Nicaragua. Un tiempo de fe, reflexión y unidad que fortalece los lazos entre pueblos hermanos.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

yzl/tmv