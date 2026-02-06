China reafirma su apoyo a Cuba y rechaza la “injerencia externa”

China manifestó un firme respaldo a Cuba dentro de sus capacidades y expresó su rechazo a la “interferencia de fuerzas extranjeras” en los asuntos internos de la isla.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, trasladó el jueves a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, la disposición de Pekín de “consolidar y ampliar” las relaciones de “amistad” entre ambos países, así como de cooperar con naciones afines para reforzar la solidaridad en el sur global y promover la paz regional y mundial.

“China apoya con firmeza a Cuba a la hora de proteger su soberanía nacional y su seguridad, (…) y rechaza todo intento de privar al pueblo cubano de su derecho a sobrevivir y desarrollarse”, afirmó el jefe de la Diplomacia china, en medio de un entorno internacional y latinoamericano que describió como “complejo y profundamente cambiante”. Wang también destacó el “espíritu” de resistencia del pueblo cubano frente a las dificultades, mientras subrayó la histórica confianza mutua entre las dos naciones socialistas.

Chinese FM Wang Yi held talks with Cuban FM Bruno Rodríguez Parrilla, Special Envoy of the Party and Government of Cuba, in Beijing.#China firmly supports #Cuba in safeguarding its national sovereignty and security, opposes unwarranted interference by external forces, and… pic.twitter.com/DIdXkUHd6o — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) February 5, 2026

Por su parte, Rodríguez agradeció a China el apoyo frente a los bloqueos y sanciones, así como la asistencia en el desarrollo económico y local, y reiteró que Pekín y La Habana son “hermanos y camaradas” con una larga tradición de cooperación.

El comunicado oficial también mencionó que Rodríguez sostuvo una reunión con Wang Huning, uno de los líderes más influyentes de China, quien reiteró el respaldo de Pekín a la “justa lucha” de Cuba contra la injerencia extranjera, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La visita de Rodríguez a la capital china forma parte de una gira diplomática dirigida a reforzar alianzas tradicionales como China, Rusia y Vietnam en un momento en que Cuba enfrenta crecientes presiones.

Siempre resulta grato y fructífero reunirme con el querido amigo, compañero Wang Yi, Canciller de #China y Director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del CCPCCh.



Coincidimos en la importancia de continuar implementando los consensos alcanzados por el Secretario… pic.twitter.com/mRcbfyuIOA — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 5, 2026

Este apoyo diplomático se suma además a medidas económicas recientes de Pekín, incluida una asistencia aprobada en enero que contempla 80 millones de dólares y un donativo de 60 000 toneladas de arroz para ayudar a aliviar la crisis económica y alimentaria que enfrenta la isla.

China también ha instado públicamente a Estados Unidos a poner fin al bloqueo, las sanciones y cualquier medida coercitiva contra Cuba, como parte de su defensa de un orden internacional basado en el respeto a la soberanía nacional.

El 3 de enero, tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una agresión militar de EE.UU., el flujo de petróleo venezolano a Cuba cesó debido a las presiones de Washington. Actualmente, el presidente estadounidense Donald Trump trata de presionar a las autoridades cubanas para que vayan a la mesa de negociación.

El 29 de enero, Trump, declaró la emergencia nacional y estableció un proceso para imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En respuesta a la medida adoptada desde Washington, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que esta acción demuestra “la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

zbg/hnb