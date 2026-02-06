El expresidente ruso advierte que la UE enfrenta una profunda crisis energética por reducir las importaciones de gas ruso y depender del gas estadounidense.

En un comunicado escrito, el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvédev ha afirmado este viernes que, durante la operación militar especial, Rusia protege a sus ciudadanos en su territorio histórico y criticó la política energética europea. “Europa, altamente dependiente del gas de Estados Unidos, deberá pagar las consecuencias por lo que queda de su soberanía; Groenlandia es solo el inicio”, ha señalado.

El exmandatario ruso ha destacado que la Unión Europea (UE) se enfrenta a serias dificultades tras la reducción de las importaciones de gas ruso y el aumento de los precios, y ha advertido que “tras la prohibición de la importación rusa prevista para 2027, la Unión Europea podría perder alrededor del 17 % de sus importaciones actuales de gas”.

Medvédev ha añadido que Washington, al suministrar recursos energéticos, refuerza su papel como salvador de Europa, aunque los riesgos de esta asistencia, según él, trascienden lo económico.

Según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik, Medvédev ha considerado también que las posibilidades de Hungría para desafiar la decisión europea sobre el gas ruso son muy limitadas, y ha asegurado que los políticos europeos buscan deshacer los resultados de un diálogo energético iniciado en la década de 1970.

Europa depende del gas natural ruso para calentar hogares, cocinar y generar electricidad en la mayoría de los 27 países miembros del bloque. Sacar al continente del abundante y barato gas ruso sería una perspectiva mucho más perturbadora para la economía europea.

Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, el Occidente ha tratado de encontrar fórmulas para sancionar el gas ruso y reducir su dependencia de las reservas energéticas del país euroasiático sin salir perjudicado.

Sin embargo, Moscú ha advertido una y otra vez que el rechazo al gas ruso perjudicará a los países europeos, al tiempo que beneficiará a Estados Unidos.

