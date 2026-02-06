Ansarolá de Yemen: Huella de EEUU es clara en atentado en Pakistán

El movimiento popular yemení Ansarolá ha condenado el atentado terrorista contra una mezquita en Islamabad, capital de Pakistán, acusando a EE.UU. de organizarlo.

“Este ataque criminal refleja claramente la agresión estadounidense, que ataca al mundo musulmán desde dentro a través de agentes takfiríes. Estos agentes distraen deliberadamente a la comunidad musulmana con conflictos internos, impidiéndole hacer frente a las conspiraciones enemigas contra el mundo musulmán y sus lugares sagrados”, ha indicado la oficina política de Ansarolá en un comunicado publicado en redes sociales este viernes.

Además, el movimiento yemení ha arremetido contra Estados Unidos por su papel en la creación y el apoyo a grupos takfiríes, utilizados para consolidar los intereses estadounidenses e israelíes en la región, a saber: desestabilizar la seguridad, fomentar la división y la sedición entre sus comunidades, entre otros.

“El terrorismo es una industria estadounidense, y Estados Unidos es el patrocinador oficial y el mayor defensor del terrorismo, la brutalidad y el crimen en todo el mundo”, ha añadido.

Ansarolá también ha expresado sus profundas condolencias y solidaridad con el pueblo de Pakistán tras esta tragedia, haciendo un llamamiento a todos los países árabes e islámicos a unirse y coordinarse frente a los planes imperialistas.

Al menos 31 personas murieron y más de 170 resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado por terroristas takfiríes en la mezquita Hazrat Khadija Kubra (P) en el barrio de Tarlai, en Islamabad, durante el rezo de este viernes, donde fieles chiíes se hallaban congregados.

mbn/ctl