Explosión en una mezquita en Pakistán deja al menos 31 muertos

Al menos 31 personas murieron y alrededor de 170 resultaron heridas por una explosión en una mezquita chií en Islamabad, la capital de Pakistán.

El vicegobernador de Islamabad, Irfan Nawaz Memon, ha confirmado las víctimas y dijo que la explosión ocurrió en una mezquita chií durante la oración del viernes en el barrio de Tarlai en Islamabad, y tras el incidente, se declaró estado de emergencia en los principales hospitales cercanos.

“Los heridos están siendo atendidos en los hospitales de Islamabad y de la ciudad vecina de Rawalpindi, y es posible que el número de fallecidos aumente, ya que algunos de los heridos se encuentran en estado crítico”, declaró el funcionario.

Tras la explosión, las fuerzas de seguridad, la policía y los equipos de rescate rodearon la zona y comenzaron operaciones de búsqueda e investigación para determinar la naturaleza del estallido.

Según testigos presenciales, un atacante suicida se hizo explotar después de detenerse en la entrada de la mezquita; este acto provocó graves pérdidas humanas y daños en la mezquita y los edificios circundantes.

Después de este incidente, se reforzaron las medidas de seguridad en toda la capital.

Ninguna persona o grupo ha reivindicado hasta el momento la responsabilidad del ataque, aunque normalmente grupos terroristas como Daesh participan en este tipo de ataques contra civiles y fuerzas de seguridad.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó la explosión y expresó su pesar por la muerte de personas inocentes, manifestando su más profundo pésame a las familias de las víctimas.

Se trata del ataque más sangriento registrado en la capital de Pakistán desde septiembre de 2008, cuando 63 personas murieron y más de 250 resultaron heridas en un atentado suicida con un camión bomba que destruyó una parte del lujoso hotel Marriott.

