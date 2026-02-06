Ansarolá alerta a musulmanes de peligros de normalizar crímenes israelíes

El líder del movimiento popular yemení Ansarolá advirtió a los musulmanes sobre los peligros de normalizar los crímenes del régimen de Israel.

“Si los crímenes del régimen sionista se convierten en algo habitual para los dos mil millones de musulmanes, tarde o temprano ellos mismos serán los siguientes en verse afectados por esa misma situación”, afirmó el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi en un comunicado emitido el jueves.

Según Al-Houthi, el mayor peligro radica en la indiferencia y la negligencia, ya que los enemigos conspiran conforme a los planes del sionismo, en el marco del llamado proyecto de “Gran Israel” y la reconfiguración de Asia Occidental.

En este sentido, instó a todos los yemeníes a participar en la manifestación de este viernes en la plaza Al-Sabeen de Saná, la capital, así como en las plazas de todas las provincias, subrayando la importancia de expresar solidaridad con Gaza mientras la comunidad árabe e islámica permanece en silencio, según un comunicado.

El líder yemení llamó al pueblo a mantenerse alerta y precavido, advirtiendo que las conspiraciones de los enemigos continúan y que la causa palestina se encuentra en peligro.

La convocatoria coincide con un llamamiento global del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) para que los viernes, sábados y domingos sean jornadas de movilización continua en todo el mundo, con el objetivo de ejercer presión popular para exigir el cumplimiento del alto el fuego y la apertura inmediata de los pasos humanitarios hacia Gaza.

Houthi destacó que el pueblo yemení mantiene una disposición constante y plena para apoyar a Palestina y a los oprimidos de Gaza. “Están listos y plenamente dispuestos a salir en manifestaciones masivas en solidaridad con Palestina. No necesitan movilización ni preparación, ya que siempre están en estado de alerta y preparados para la confrontación”, afirmó.

La manifestación de este viernes también coincide con los denominados “escándalos Epstein” en Estados Unidos, un hecho que Al-Houthi mencionó como una oportunidad para elevar un mensaje de desobediencia hacia los enemigos de Dios y reafirmar la solidaridad con Gaza.

“Los yemeníes también tendrán el honor de gritar con fuerza, transmitiendo un mensaje al representante sionista en el Consejo de Seguridad de que no abandonarán su grito de libertad, y que los sionistas mueran con su odio”, afirmó.

Finalmente, Al-Houthi reiteró que el sufrimiento de Palestina es compartido por Yemen y que el pueblo yemení permanecerá firme en su apoyo. “Su sufrimiento es nuestro sufrimiento y sus penas son nuestras penas. ¿Quién no se pondrá del lado de Gaza y de la injusticia de Palestina?”, agregó.

mep/rba