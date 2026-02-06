Lula aboga por fortalecer el multilateralismo y la cooperación con Rusia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó el jueves a fortalecer el multilateralismo y profundizar la cooperación bilateral con Rusia.

El llamado se produjo en medio de crecientes tensiones geopolíticas derivadas de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, y durante la VIII Reunión de la Comisión de Alto Nivel Brasil-Rusia, copresidida por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, y el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en la que se evaluaron avances en sectores como educación, salud, agricultura, energía, defensa y aeroespacial.

Lula y Mishustin coincidieron en que el comercio bilateral aún no refleja el potencial de ambas economías, pese a que en 2025 alcanzó los 10 900 millones de dólares, con un fuerte superávit a favor de Rusia.

De ese total, las exportaciones brasileñas sumaron 1500 millones, mientras que las importaciones desde Rusia alcanzaron los 9400 millones, evidenciando un marcado desequilibrio en el intercambio.

Las autoridades brasileñas destacaron que las inversiones rusas serían bienvenidas en sectores estratégicos como fertilizantes, energía e infraestructura, mientras que Moscú subrayó el papel de Brasil como su principal socio comercial en América Latina y las oportunidades que abre la transición energética.

Según afirmó el vicepresidente brasileño durante la apertura de la reunión de alto nivel: “El desafío es claro: crecer más, con mayor equilibrio y más valor agregado”.

