Petro critica a OEA por no “detener los misiles” de EEUU contra Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó en Washington que la OEA no pudo “detener los misiles” de Estados Unidos contra Venezuela y advirtió sobre un “cambio de época”.

“La OEA, que es la coalición multilateral en América, no pudo detener los misiles en el Caribe, no pudo detener los misiles en Caracas. Estamos en un cambio de época”, declaró el jueves Petro en la Universidad de Georgetown.

Petro se refirió en sus críticas a la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con la operación militar estadounidense realizada el pasado 3 de enero en Caracas, que culminó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Durante su intervención, el mandatario describió a Caracas como la “primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada”, independientemente de la postura política sobre el gobierno venezolano.

El presidente colombiano también cuestionó la eficacia de los organismos multilaterales frente a los conflictos internacionales y se preguntó: “¿Para qué sirve entonces Naciones Unidas?” al referirse a lo que calificó como genocidio en Medio Oriente.

La agenda de Petro en Washington incluyó una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump; encuentros con empresarios y líderes comunitarios colombianos; así como un discurso ante la OEA, donde planteó la necesidad de reformas profundas del sistema multilateral.

