Sheinbaum defiende la soberanía de México ante presiones de EEUU

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha respondido al presidente Trump todos sus comentarios sobre México, incluso en la misma línea fronteriza entre ambos países.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue a dos metros de la frontera con Estados Unidos. Nunca tan cerca ni tan claro: México es un país soberano, libre y respetuoso de la soberanía de los pueblos. Con motivo de la inauguración de un puente construido por ingenieros militares, mandó otro mensaje: Los mexicanos deben estar orgullosos de sus fuerzas armadas, surgidas de la Revolución; aseguro que son pueblo uniformado. Estas palabras tienen un destinatario, el presidente Donald Trump, quien decretó la imposición de aranceles al país que suministre petróleo a Cuba. Los senadores mexicanos de varias fuerzas políticas aseguran que México debe mantener su política exterior a pesar de las presiones de su vecino.

Trump amenazó a México con imponer aranceles del 5% por incumplimiento de un tratado de aguas firmado en 1944, por enviar petróleo a Cuba a pesar de acuerdos firmados hace décadas, con renegociar tratados comerciales y con intervenir en territorio mexicano para luchar contra los cárteles de la droga. Muchas presiones de Estados Unidos para un país que cree en la cooperación mutua, equilibrada y con respeto a la soberanía.

Sobre Cuba, otra de las presiones de Trump, México optó por una respuesta diplomática. Enviará ayuda a la isla de forma humanitaria. Se necesita una presidencia firme ante estos embates del exterior.

Las presiones comerciales que ejerce Donald Trump a nivel global no ponen en riesgo la soberanía de México, dicen legisladores de la República. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum mantiene la relación con mucha diplomacia y cuidado para evitar que el vecino del norte imponga aranceles a productos mexicanos.

