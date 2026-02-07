El Ejército ruso ha anunciado la toma de control de la localidad de Chugunova, en la provincia de Járkov, en el marco de los avances de su operación militar especial.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la localidad ha pasado a estar bajo control ruso tras las “acciones decisivas” de las unidades de la agrupación de tropas Séver (Norte).

El comunicado oficial ha señalado que, en un solo día, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron más de 280 bajas en la zona de responsabilidad de dicha agrupación, mientras que las tropas rusas lograron mejorar su posición táctica.

Esta semana, las autoridades rusas también habían reportado la liberación de varias localidades en otras regiones del conflicto, incluyendo Popovka en Sumy, Stepánovka en la República Popular de Donetsk y Staroukráinka en Zaporoyia, consolidando lo que Moscú describe como “progresos significativos” en sus operaciones militares.

El avance en Chugunova se produce en medio de intensos enfrentamientos en el noreste de Ucrania, donde ambos bandos continúan disputando el control estratégico de localidades clave para sus operaciones militares.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

