En el marco de sus avances territoriales durante los últimos meses, Rusia logra recuperar otra localidad en la región de Zaporiyia, que estaba en manos de Kiev.

“Las Fuerzas Armadas de Rusia han extendido su control a la localidad de Zarechnoie, en Zaporiyia”, indicó el miércoles el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que señaló que la liberación de la zona ha corrido a cargo de “las unidades del grupo militar Este”.

En las últimas semanas, Rusia ha seguido con avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en la región de Donetsk, con la recuperación de la ciudad de Seversk y avances en Zaporiyia.

El Ejército ruso también ha liberado en la última semana las localidades de Prilipka, en la región de Járkov, y Andréyevka, en la región de Dnepropetrovsk. De acuerdo con un reporte del Ministerio de Defensa ruso, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las fuerzas ucranianas.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

