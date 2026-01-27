El jefe del Estado Mayor General de las FF.AA. de Rusia asegura que las tropas rusas avanzan en todas las direcciones del frente en la operación en Ucrania.

“Más de 500 kilómetros cuadrados de territorio han quedado bajo nuestro control. Las fuerzas combinadas continúan avanzando en todos los frentes”, ha declarado este martes el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, durante una inspección a la agrupación de tropas Západ (Oeste) en la zona de la operación militar especial.

Guerásimov ha indicado que desde comienzos del año se han liberado 17 localidades y que los militares de la agrupación Západ han liberado la ciudad de Kupiansk-Uzlovói, donde actualmente se llevan a cabo operaciones de limpieza.

Además, el jefe militar ha señalado que las unidades de la 1.ª Armada de Tanques continúan destruyendo formaciones enemigas cercadas en la orilla oriental del río Oskol. “En general, en la zona cercada —un área de 4 por 6 kilómetros— permanecen hasta 800 militares de unidades ucranianas”, ha revelado el general.

Como ha aclarado, las unidades de la 20.ª agrupación del Ejército están culminando la liberación de las localidades de Dróbyshevo, Yarovaya y Sosnóvoye, en la República Popular de Donetsk. “Más del 90 % de su zona residencial se encuentra bajo nuestro control”, ha afirmado el jefe militar.

La agrupación Vostok (Este) avanza en la parte oriental de Zaporoyia y realiza combates para establecer una franja de seguridad en Dnepropetrovsk, tomando bajo control cuatro localidades durante enero.

La agrupación Séver (Norte) ha liberado cuatro asentamientos fronterizos, incluyendo Semiónovka y Stáritsa, mientras que la agrupación Yug (Sur) liberó Bondárnoye, Zakótnoye y Privólie. El grupo Dnepr avanza hacia Zaporozhiya, con unidades de vanguardia situadas a 12-14 km de los suburbios sur y sureste de la capital provincial, habiendo liberado Novoyákovlevka y otras tres localidades.

En paralelo, varios diputados de la Rada Suprema de Ucrania se habrían mostrado dispuestos en conversaciones privadas a aceptar compromisos sobre una retirada completa de las Fuerzas Armadas ucranianas de Donbás, según informó el portal Starna citando a parlamentarios.

El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, ha inspeccionado el trabajo de los militares de la agrupación de tropas Západ (Oeste) en la zona de la operación especial

Esto se produce “cara a cara” debido al temor a persecución penal por parte del régimen de Voladimir Zelenski, y no se tratan públicamente ni en formatos de grupo.

En Abu Dabi tuvieron lugar recientemente las primeras reuniones del grupo de trabajo trilateral sobre seguridad, con participación de representantes de Rusia, EE.UU. y Ucrania. Esta reunión trilateral tuvo lugar después de que los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueran recibidos el jueves en Moscú, la capital de Rusia, por el presidente Vladímir Putin.

Por su parte, la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos presentó las negociaciones como un esfuerzo “para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis”, mientras que la Casa Blanca las describió como productivas.

Rusia ha exigido que el Ejército ucraniano abandone el Donbás, donde controla casi toda Lugansk y gran parte de Donetsk, y califica esto como clave para un acuerdo de paz.

De este modo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que esta demanda es una “condición muy importante”, aunque reconoció la existencia de otros “matices” en la agenda de negociaciones.

