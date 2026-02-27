Rusia ha informado que el Ejército del país ha liberado 4 localidades en varias regiones y ha abatido a 8725 soldados ucranianos en la semana pasada.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este viernes que, durante la última semana, el Ejército ha liberado las localidades de Gráfskoye en la región de Járkov; Kárpovka en Donetsk; Krasnoznámenka en la región de Dnepropetrovsk; así como Rizdvianka en la región de Zaporiya.

En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro ha eliminado a más de 2480 soldados ucranianos y el grupo Oeste ha abatido a más de 1260 de las Fuerzas Armadas ucranianas.

En el sur, el grupo ruso ha eliminado a más de 940 fuerzas de Kiev y en el este ha dejado alrededor de 2205 efectivos. El grupo Dniéper, del Ejército ruso, operando cerca del río Dniéper en el territorio ucraniano, ha causado hasta 355 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizado a más de 1485 militares.

La institución gubernamental ha reportado que las tropas rusas llevaron a cabo dos ataques masivos y seis ataques combinados contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones energéticas, de combustible y de infraestructura de transporte, lugares de producción, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios.

Asimismo, la defensa antiaérea rusa ha interceptado 22 bombas con kits de guiado y planeo, 50 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple ‘Himars’, 4 misiles ‘Neptun’, 5 misiles de crucero ‘Flamingo’. Y en los últimos 7 días, derribó 2041 drones.

En total, desde el comienzo del conflicto, las fuerzas de defensa aérea de Rusia han destruido 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 117 806 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 27 911 tanques y otros vehículos blindados de combate.

Según el Ministerio ruso, también fueron eliminados 1674 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33 506 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55 388 vehículos militares especiales, desde el inicio de la guerra.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

arz/ctl/tqi