Otro error del Ejército: EEUU derriba un dron de Patrulla Fronteriza

El Ejército de Estados Unidos derribó por error un dron de la Patrulla Fronteriza en Texas y causó el cierre del espacio aéreo y un escrutinio político.

El siniestro ocurrió el jueves cerca de la frontera con México cuando el Pentágono “por error” derribó un dron de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) con un láser, lo que obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a cerrar el espacio aéreo de Texas y generó cuestionamientos sobre la coordinación entre agencias federales.

El dron fue derribado en los alrededores de un pequeño pueblo cerca de El Paso, Texas.

El aparato de la CBP estaba operando en la zona cuando fue alcanzado por el láser del Pentágono. Según fuentes, Aduanas y Protección Fronteriza no había notificado al Pentágono sobre el lanzamiento del dron en esa área. Además, el sistema láser se activó sin la aprobación de la FAA, de acuerdo a medios estadounidenses.

La FAA cerró temporalmente el espacio aéreo alrededor de Fort Hancock, a unos 80 kilómetros de El Paso, citando “razones especiales de seguridad”.

El incidente provocó críticas de legisladores demócratas, quienes acusaron a la Administración de Donald Trump de una falta de coordinación entre agencias, y pidieron una investigación.

En una declaración conjunta, el Pentágono, la CBP y la FAA indicaron que tomarían medidas para prevenir futuros incidentes. “Este incidente ocurrió cuando el Departamento de Defensa utilizó autoridades contra sistemas de aeronaves no tripuladas para neutralizar una posible amenaza aérea en el espacio aéreo militar”, indicaron las agencias.

Añadieron que seguirán trabajando en mejorar la cooperación y la comunicación para evitar estos errores en el futuro.

sE la segunda vez en dos semanas que se ha disparado un láser en la zona. La última vez fue la CBP quien usó el arma, sin alcanzar ningún objetivo. Ese incidente llevó a la FAA a suspender el tráfico aéreo en el aeropuerto de El Paso y en las inmediaciones.

