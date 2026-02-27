Vance, escéptico ante ataque militar: preferimos diplomacia con Irán

El vicepresidente de EE.UU. se muestra “escéptico ante una intervención militar” y destaca que Washington prefiere la “opción diplomática” con Irán.

Durante una entrevista con el periódico The Washington Post, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró el jueves que seguía siendo “escéptico ante las intervenciones militares extranjeras” y que creía que el presidente Donald Trump también lo era.

“Creo que todos preferimos la opción diplomática”, enfatizó Vance, pero agregó que “realmente depende de lo que hagan y digan los iraníes”.

Vance dijo que Estados Unidos no quiere verse arrastrado a una guerra prolongada en la región de Asia Occidental.

“La idea de que vamos a estar en una guerra en Medio Oriente (Asia Occidental) durante años sin un final a la vista, no hay posibilidad de que eso suceda”, señaló en respuesta a las críticas de que Washington podría quedar atrapado en un atolladero militar en la volátil región, si Trump ordena ataques contra Irán.

Vance, un veterano de la Marina estadounidense que sirvió en la guerra de Irak, ha advertido con frecuencia contra la repetición de lo que considera fracasos pasados ​​en política exterior. Ha dicho que le “mintieron” sobre las razones de la invasión de Irak en 2003, un conflicto que se convirtió en un enfrentamiento largo y costoso para Estados Unidos.

“Creo que debemos evitar repetir los errores del pasado. También creo que debemos evitar aprender demasiado de las lecciones del pasado. Que un presidente haya arruinado un conflicto militar no significa que no podamos volver a involucrarnos en uno nunca más. Debemos ser cuidadosos, pero creo que el presidente lo está siendo”, ratificó.

Trump ha intensificado drásticamente su retórica hacia Irán al tiempo que ha ordenado un mayor despliegue militar estadounidense en todo Asia Occidental como una herramienta para presionar a Irán.

El Ejército estadounidense ha desplegado dos portaviones, aviones de guerra adicionales y sistemas de misiles en áreas que rodean a Irán.

En respuesta, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, advirtió que cualquier ataque iniciado por Estados Unidos contra el país desencadenará una “guerra regional”, lo que indica que Irán no limitará su respuesta a sus propias fronteras.

Irán y Estados Unidos celebraron el jueves una tercera ronda de conversaciones nucleares indirectas en Ginebra, mediadas por Omán, en Ginebra (Suiza), con discusiones centradas en el programa nuclear de Teherán y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, describió la última ronda como una de las más serias y detalladas hasta la fecha, diciendo que las dos partes se acercaron a un acuerdo en ciertos temas.

Mientras tanto Teherán ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

tmv/ctl/tqi