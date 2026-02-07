Unicef: más de 100 niños muertos desde alto el fuego en Gaza

Desde octubre de 2025, Unicef reporta que más de 100 niños han muerto en Gaza por violencia y violaciones al cese de hostilidades, un promedio diario de un niño.

Además de las armas y las bombas, los niños mueren por el frío, el hambre y la falta de atención médica. Familias desplazadas sobreviven en tiendas de campaña sin calefacción, mientras la desnutrición y las enfermedades se extienden entre menores con sistemas inmunitarios debilitados tras meses de asedio, bloqueo y guerra continua.

Unicef advierte que la crisis no es inevitable: la entrada de medicamentos, combustible y ayuda básica sigue siendo restringida, y el acceso limitado a hospitales y escuelas deja a miles de niños sin protección ni futuro. Hoy, solo uno de cada cinco puede asistir a clases, en una Gaza donde crecer se ha convertido en una lucha diaria por sobrevivir.

La infancia de Gaza vive entre el peligro constante y la falta de lo más básico. A pesar de la tregua, ciento de niños han muerto, mientras las familias enfrentan frío, hambre y hospitales colapsados. Por eso mismo Unicef insiste que la tregua solo será real cuando dejen de morir niños.

Huda Hegazi, Gaza

frr/hnb