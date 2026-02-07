Supera los 72 000 la cifra de palestinos asesinados por Israel en Gaza

El Ministerio palestino de Salud ha informado de que el saldo de los palestinos asesinados por ataques de Israel a Gaza ha subido a 72 027.

Según el comunicado emitido este sábado, desde el comienzo de la guerra genocida de Israel contra palestinos en la Franja de Gaza en octubre de 2023, los ataques de Israel han dejado 72 027 muertos y 171 651 heridos.

Tras el alto el fuego pactado entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel en pasado octubre de 2025, Israel ha asesinado a 576 palestinos, entre ellos mujeres y niños, y unas 1543 personas han resultado heridos, según el balance ministerial.

Se agotan los medicamentos en Gaza

También, ha advertido que las existencias de la mayoría de los medicamentos y suministros médicos en los hospitales de Gaza están agotadas. “Los hospitales que siguen en funcionamiento en la Franja de Gaza, que luchan por seguir prestando servicios, se han convertido en meras estaciones de espera forzadas para miles de pacientes y heridos que enfrentan un destino desconocido”, ha agregado.

“El 46 % del listado de medicamentos esenciales tiene stock cero, el 66 % de los insumos médicos tiene stock cero y el 84 % de los materiales de laboratorio y bancos de sangre tiene stock cero”, ha recalcado el organismo gazatí.

De igual manera, ha avisado que los servicios de cáncer, hematología, cirugía, operaciones, cuidados intensivos y atención primaria se encuentran entre los más afectados por la crisis y “las limitadas cantidades de medicamentos que llegan a los hospitales del sector son insuficientes para atender las necesidades reales que comporta la prestación de servicios de salud”.

El viernes, el ejército israelí lanzó un ataque aéreo contra un bloque de viviendas en la ciudad de Gaza, donde al menos dos personas perdieron la vida y unas 25 personas resultaron heridos, según fuentes locales.

El ejército israelí que todavía controla más del 50 % de la Franja de Gaza, pese a la declarada tregua, continúan abriendo fuego prácticamente todos los días contra los palestinos en el enclave, violando el alto el fuego.

