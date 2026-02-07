‘Un conflicto con Irán, atolladero del que EEUU no saldrá en 20 años’

Un conflicto con Irán conllevaría enormes costos políticos y económicos para EE.UU., y lo empujaría en un atolladero del que no podrá salvarse durante al menos dos décadas.

Así lo ha advertido el analista político e investigador árabe el dr. Mohamad Yaghi en un artículo titulado “Irán y Estados Unidos: ¿Lo impedirá el alto coste de la guerra?”, publicado este sábado en la página Web Arabi 21.

El especialista en política de Asia Occidental ha avisado que Irán responderá a una posible agresión estadounidense, bombardeando objetivos israelíes en la Palestina ocupada y todas las bases militares estadounidenses en la región. “También cierran el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, y atacan instalaciones […] intereses económicos y políticos estadounidenses en la zona”, avisa.

Una guerra con Irán va contraria al lema electoral de Trump: “No más guerras extranjeras”

En caso de extenderse el conflicto, el politólogo afirma que la administración del presidente estadounidense Donald Trump se verá obligada a “enviar decenas, quizás cientos, de miles de tropas” estadounidenses a la zona, “lo que significaría un regreso forzoso a Asia Occidental, en contra del deseo estadounidense de retirarse y dejarlo en manos de su aliado Israel”.

“Si se envían miles de tropas estadounidenses a la región, el presidente Trump perderá el apoyo popular que lo llevó al poder bajo el lema “No más guerras extranjeras” y, en consecuencia, su Partido Republicano perderá las elecciones legislativas”, alerta.

Además, el artículo indica que una renovada implicación en Asia Occidental “significaría que no podría asignar suficientes recursos militares, financieros y políticos para enfrentarse a China, ejercer presión sobre Europa como lo hace actualmente ni continuar su política de extorsión en Latinoamérica”.

Yaghi opina que un nuevo conflicto en Asia Occidental sería como un atolladero, del que EE.UU. “no podrá liberarse durante al menos dos décadas, como ocurrió en Irak y Afganistán”.

Un conflicto de este tipo con Irán, agrega, no acareará solo pérdidas políticas y de influencia global para Washington, sino que conllevará enormes pérdidas económicas.

Un conflicto con Irán aumentará inflación y desempleo en EEUU

“A corto plazo, por ejemplo, en los primeros tres meses de una guerra, si Irán logra cerrar el estrecho de Ormuz […], los precios mundiales del petróleo se duplicarán o cuadruplicarán, y los de la gasolina, como mínimo, se duplicarán. Esto significa que los precios de todos los bienes, desde el pan hasta el metro y los billetes de avión, subirán, acompañados de inflación y desempleo”, alerta.

Conforme al experto, la guerra es en sí misma extremadamente costosa, y recuerda que las guerras en Irak y Afganistán, según las propias declaraciones de Trump, “le costaron a Estados Unidos 7 billones de dólares”, algo que, de acuerdo con él, “ningún estadounidense tolerará”.

El autor ha concluido afirmando que si Irán asegura a EE.UU. de que cumplirá las amenazas en caso de un ataque, esto servirá de un elemento disuasorio y que “el temor de Estados Unidos a pagar el precio podría evitar la guerra”.

El artículo se ha publicado tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración estadounidense, que amenazó con una intervención militar en Irán si éste no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

Las partes llevaron a cabo el viernes una primera ronda de diálogos en Mascate, capital de Omán. Tras ocho horas de conversaciones indirectas, el ministro iraní de Exteriores, Seyed Abás Araqchi, calificó el proceso de un “buen comienzo” y señaló que podría seguir.

En respuesta a las retóricas incendiarias de Trump, la República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

