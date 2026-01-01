HAMAS denuncia la revocación de licencias a ONG en Gaza y Cisjordania; Putin reafirma confianza en victoria en Ucrania; Brasil 2025 marcado por políticas de Trump.

1. El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, HAMAS, califica de flagrante desprecio a la comunidad internacional y al sistema de trabajo humanitario la decisión del régimen israelí de revocar las licencias de operación de 37 oenegés internacionales en Gaza y Cisjordania ocupada.

2. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado su plena confianza en las fuerzas militares del país y en su próxima victoria en el conflicto de Ucrania durante su discurso de felicitación por fin de año.

3. Momento de hacer un repaso por los hechos más destacados del año 2025 en Brasil, que estuvieron determinados por las agresivas políticas injerencistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El resumen con nuestro corresponsal en Sao Paulo.

hhd/hnb