HAMAS denuncia veto israelí a ONG como desprecio a labor humanitaria - Noticiero 21:30

HAMAS condenó el veto de Israel a 37 ONG en Gaza. En 2025 Brasil resistió la presión de Trump y Bolsonaro, su aliado, fue condenado y encarcelado.

1- Irán advierte que responderá con mayor contundencia ante cualquier nueva agresión del régimen israelí. La advertencia se produce vísperas del sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani, símbolo de la Resistencia en Asia Occidental.

2- El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, HAMAS, califica de flagrante desprecio a la comunidad internacional y al sistema de trabajo humanitario la decisión del régimen israelí de revocar las licencias de operación de 37 oenegés internacionales en Gaza y Cisjordania ocupada.

3- Momento de hacer un repaso por los hechos más destacados del año 2025 en Brasil, que estuvieron determinados por las agresivas políticas injerencistas presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El resumen con nuestro corresponsal en Sao Paulo.

frr/tmv