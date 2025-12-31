Trump quiso arrodillar a Brasil, pero terminó en la lona

Un repaso por los hechos clave que definieron a Brasil en 2025, atravesados por tensiones políticas, impacto económico y la influencia de Washington.

Nuevo fin de ciclo para el calendario gregoriano, vamos a ver qué nos deja este 2025 aquí en Brasil desde nuestra mirada por supuesto.

Tal vez esta imagen pueda resumir el resultado de este año en términos políticos. Donald Trump destinó buena parte de su energía en tratar de dominar al mundo y Brasil no estuvo ausente en esa agenda, el menú principal fue la imposición de fuertes aranceles que podrían haber afectado gravemente a la economía nacional.

Creo que les salió extremamente mal porque ellos tuvieron que retroceder. Hubo una postura de los brasileños en apoyo al gobierno.

Acaso ese sea el dato más poderoso, Trump no sólo fue derrotado en el cuadrilátero, también perdió por paliza la disputa por la simpatía popular.

Aquí en Brasil hay un pueblo que resiste y que quiere ser seños de su propio destino, que no va a aceptar las órdenes de Donald Trump.

El mejor amigo de Trump en Brasil no se favoreció con una temporada más estimulante. Bolsonaro termina el año condenado, preso y con niveles de rechazo significativos entre su propios seguidores.

Si él hizo alguna cosa errada tiene que cumplir con la ley, no sólo él sino todo el mundo.

2026 será año electoral y las trampas de Washington estarán a la orden del día. Las aguas no están calmas por ningún lado

Nosotros estamos lidiando con alguien que pretende dominar el mundo.

Andrés Sal.lari, Sao Paulo

